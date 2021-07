Anzeige

Kriminalität Am Geburtstag ins Gefängnis: Kontrolle offenbart Haftbefehl Seinen Geburtstag hatte sich dieser 41 Jahre alte Autofahrer sicherlich anders vorgestellt: Nach einer Polizeikontrolle ist er an seinem Ehrentag ins Gefängnis gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa

Gattendorf.Bei der Kontrolle auf der Autobahn 93 bei Gattendorf (Landkreis Hof) war herausgekommen, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung vorlag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da er die Geldstrafe von 3800 Euro nicht gezahlt habe, sei er am Montag an seinem Geburtstag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

