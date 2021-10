Anzeige

Wetter Am Mittwoch bis zu 25 Grad am Alpenrand Am bayerischen Alpenrand können die Temperaturen am Mittwoch örtlich auf bis zu 25 Grad klettern.

Mail an die Redaktion Dunkle Wolken ziehen am Himmel über einen Baum hinweg. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

München.In weiten Teilen der Gebirgsregion seien bis zu 23 Grad zu erwarten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD)am Dienstag in München. Grund dafür seien die „föhnischen Bedingungen“, die von Westen her milde Luft in die Alpengegend brächten. Auch im Rest des Freistaates rechnen die Meteorologen am Mittwoch mit milden Temperaturen, oft jenseits der 20 Grad. Selbst im äußersten Norden Bayerns, wo eine Kaltfront aufziehe, dürfte es bis zu 16 Grad warm werden, sagte der DWD-Sprecher.

