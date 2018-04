Aktion Am MZ-Club-Tag in luftige Höhen Große und kleine Naturfreunde kommen auf ihre Kosten: MZ-Club-Mitglieder haben am 28. April freien Eintritt im Waldwipfelweg.

Regensburg.Der Waldwipfelweg in Maibrunn in der Gemeinde Sankt Englmar ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2008 eine der Hauptattraktionen im Bayerischen Wald. Der bis zu 30 Meter hohe, 370 Meter lange und komplett barrierefreie Panoramasteg eröffnet eine neue Perspektive auf den Wald und bietet eine spektakuläre Aussicht auf die Höhenzüge des ostbayerischen Mittelgebirges. Und das Beste: Für Mittelbayerische Club-Mitglieder gibt es am Samstag, 28. April, pro vorgezeigter Club-Karte einmal freien Eintritt. Besucher sparen damit pro Erwachsenem 7,50 Euro und fünf Euro für jedes Kind zwischen drei und 17 Jahren. Nach dem Spaziergang in luftiger Höhe ist rundherum noch jede Menge zu entdecken: Verkehrte Welt gibt es im bayernweit einzigartigen „Haus am Kopf“, das völlig auf dem Kopf beziehungsweise auf dem Dach steht. Für zusätzlich nur zwei Euro pro Person kann das „Haus am Kopf“ besucht werden. Eine perfekte Kulisse für einmalige Erinnerungsfotos!

Erfahren Sie mehr über den MZ-Club.

Wissbegierige lockt der Natur-Erlebnispfad. Hier warten spannende Erlebnisse zum Anfassen und Mitmachen auf große und kleine Naturfreunde. Außerdem gibt es Alpakas, Kängurus und viele andere Tiere zu bestaunen. Auf dem Pfad der optischen Phänomene und in der Höhle der Illusionen können sich die Besucher von Ihrer Wahrnehmung nach Strich und Faden hinters Licht führen lassen. Im Anschluss lädt die Wald-Gaststube mit Panorama-Sonnenterasse zum Entspannen und Genießen ein. Die Kleinen können sich auf der riesigen Indoor-Spiellandschaft nach Lust und Laune austoben. Geöffnet ist von 9 bis 19 Uhr.

Weitere Meldungen aus Bayern finden Sie hier.