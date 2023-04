Verkehr Am „Pünktlichkeitstag“: Bahnausfall im Osten Österreichs

Im Osten Österreichs ist wegen eines technischen Problems am Donnerstag vorübergehend der gesamte Bahnverkehr zum Stillstand gekommen. Der Ausfall in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland passierte ausgerechnet an einem „Pünktlichkeitstag“, den die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) intern zur Steigerung der Fahrplan-Einhaltung ausgerufen hatten, wie ein Sprecher mitteilte.

dpa