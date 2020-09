Anzeige

Fussball Amateurfußball-Liga: Kabinett berät am 14. September Das Bayerische Kabinett wird sich in seiner Sitzung am 14.

München.September auch mit der Frage nach einer Wiederaufnahme des Ligabetriebs im Amateurfußball befassen. Dies kündigte der auch für den Sport zuständige Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch an. „Als Sportminister ist mir die schrittweise Rückkehr zu einem geregelten Sportbetrieb sehr wichtig“, erklärte Herrmann der Deutschen Presse-Agentur. Das Kabinett will auch darüber reden, wann der Ligabetrieb in anderen Kontaktsportarten in Bayern wieder starten kann sowie wann und unter welchen Voraussetzungen Zuschauer wieder zugelassen werden können.

Vorausgegangen war die Ankündigung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), im äußersten Fall gegen die Staatsregierung zu klagen. Worin sich „ein Konzert- oder Gottesdienstbesucher von einem Sportplatz-Zuschauer unterscheidet, wissen wir nicht und deshalb sagen uns unsere Fachanwälte, dass eine Klage gegen die Ungleichbehandlung des Amateurfußballs durch die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gute Erfolgsaussichten hätte“, erklärte BFV-Präsident Rainer Koch.

Herrmann sagte, dass er „sehr stolz auf unsere sportbegeisterten Bayern“ sei. Der Ressortchef wies zugleich darauf hin: „Die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist eine Herkulesaufgabe, die wir nur mit vorsichtigen Schritten angehen können.“