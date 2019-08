Handel Amazon eröffnet Verteilzentrum in Nürnberg Der Online-Händler Amazon wird im Herbst ein neues Verteilzentrum in Nürnberg eröffnen.

Merken

Mail an die Redaktion Logo und Schriftzug von Amazon an einem Paketzentrum des Online-Händlers. Foto: Holger Hollemann/Archivbild

Nürnberg.Rund 90 Arbeitsplätze sollen dort entstehen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. In dem geplanten Verteilzentrum werden Amazon-Pakete ankommen, die dort von Lieferpartnern abgeholt und an den Kunden zugestellt werden. Bisher gibt es in Bayern nur ein Verteilzentrum in München. Deutschlandweit kam es bei Amazon in den vergangenen Jahren immer wieder zu Streiks. Die Gewerkschaft Verdi kämpft um einen Tarifvertrag und Lohnerhöhungen für die Mitarbeiter.