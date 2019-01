Handel

Amazons WLAN-Bestellknöpfe vor Gericht

Einen kleinen WLAN-Knopf an die Waschmaschine kleben und Waschmittel fortan per Knopfdruck einkaufen - solche Bestellknöpfe bietet der Online-Händler Amazon Kunden seit einigen Jahren in Deutschland an, auch für Zahnpasta, Katzenfutter, Kaffee und andere Produkte des täglichen Bedarfs. Ob Amazon das aber weiterhin tun darf, das entscheidet jetzt das Oberlandesgericht München. Die Verhandlung beginnt heute.