Polizei Amberg: Keine Spur von Zwölfjähriger Thi Chung Nguyen lief aus einer Jugendeinrichtung davon. Eine Verbrechen schließt die Polizei derzeit aus.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Thi Chung Nguyen wird seit dem 10. Dezember in Amberg vermisst. Foto: Polizei

Amberg.Im Fall der seit Dezember vermissten zwölfjährige Schülerin Thi Chung Nguyen aus Amberg hat die Polizei weiterhin keine Informationen über den Verbleib. Die Spur des Mädchens verliert sich am 10. Dezember am Amberger Busbahnhof. Alles deutet darauf hin, dass Thi Chung Nguyen geplant weggelaufen ist. Sie war in einer Jugendhilfeeinrichtung in Amberg untergebracht und hat wohl auch keine nahen Verwandten in Deutschland. Aufgrund der Umstände geht die Polizei weiterhin davon aus, dass das Mädchen, das optisch auf ein Alter von 15 bis 16 Jahren geschätzt werden kann, irgendwo Unterschlupf gefunden hat. „Wir haben jedenfalls keinen Hinweis, dass sie Opfer einer Straftat geworden sein könnte“, so Polizeisprecher Dietmar Winterberg.

Bundesweit 10 600 Vermisste

Täglich verschwinden Kinder in Deutschland. Manche Fälle machen bundesweit Schlagzeilen. So wie aktuell der Fall der 15-jährigen Rebecca aus Berlin. Hier rechnet die Polizei mit dem Schlimmsten – einem Verbrechen. In den allermeisten Fällen sind die jungen Vermissten aber weggelaufen, manchmal werden sie auch ins Ausland verschleppt. Das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden führt derzeit rund 10 600 Menschen als vermisst in Deutschland – die Hälfte davon sind unter 18-Jährige.

Täglich werden jeweils etwa 200 bis 300 Fahndungen neu erfasst und auch wieder gelöscht. Mehr als die Hälfte der vermissten Kinder sind unbegleitete Flüchtlinge, sogenannte Dauerausreißer/Streuner oder wurden ihren Sorgeberechtigten entzogen, heißt es in einer Mitteilung des BKA. Bei den Kindern und Jugendlichen werden an die 95 Prozent der Fälle binnen weniger Tage geklärt. Bei etwa drei Prozent aller Vermisstenfälle gibt es allerdings auch nach einem Jahr und länger keine Gewissheit.

Auch in der Oberpfalz gibt es sogenannte Langzeit-Vermisste. In zwei Fällen – Anna Franca Poddighe aus Amberg (vermisst seit 2012) und Kerstin Langley aus Regensburg (vermisst seit 2007) – geht die Polizei von einem möglichen Verbrechen aus. Die Regensburgerin Brigitte Neumayr verschwand ebenfalls 2007. Sie wurde kürzlich per Gerichtsbeschluss für tot erklärt. Nach Anton Thanner aus Neukirchen b. Hl. Blut im Landkreis Cham wurde nach seinem Verschwinden 2013 auch bei „Aktenzeichen xy ungelöst...“ gefahndet. Er wollte sich angeblich einer Operation in Tschechien unterziehen – und tauchte nicht wieder auf. Lorenz Hornauer aus Schorndorf (Lkr. Cham) ist seit 2011 spurlos verschwunden. In seinem Fall könnten persönliche Gründe dahinterstecken.

Der älteste Vermisstenfall

Schon mehr als 42 Jahre liegt der Fall Monika Frischholz aus Flossenbürg (Lkr. Neustadt/Waldnaab) zurück. Sie war ebenfalls zwölf Jahre alt, als sie 1976 verschwand. Der Fall wurde erst vor wenigen Monaten von der Polizei neu aufgerollt, in der Hoffnung, den Verbleib des Mädchens auch nach so langer Zeit noch aufklären zu können.

Hinweise erbeten Zuständigkeit: Der Fall der vermissten Thi Chung Nguyen wird von der Kriminalpolizei Amberg betreut.

Fragen: Die ermittelnden Beamten suchen Personen, die Angaben zum Aufenthaltsort von Thi Chung Nguyen machen können. Sie suchen außerdem Personen, die Kontakt zu ihr hatten und dabei Kenntnisse über mögliche Planungen erlangt haben, die Rückschlüsse auf den aktuellen Aufenthalts des Mädchens zulassen. Es wird nicht ausgeschlossen, dass das Mädchen bei Landsleuten Unterschlupf gefunden hat. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine dunkle Jeanshose und einen grünen Parka mit Kapuze mit Fellbesatz.

Kontakt: Hinweise werden unter Tel. Nr. 09621/890-0 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Mit ihrem mutmaßlichen Alter von zwölf Jahren ist Thi Chung Nguyen aus Amberg derzeit die jüngste Vermisste in Bayern. Die Polizei ist Hinweisen nachgegangen, dass sie bei Landsleuten Unterschlupf gefunden haben könnte. Doch sie wurde nirgends gesehen. Ein Hinweis führte auch nach Forst/Lausitz in Brandenburg sowie in Richtung der polnischen Landesgrenze. Auch im Bereich Chemnitz wurde nach ihr gesucht. Aber auch hier blieben die Nachforschungen der Amberger Polizei ergebnislos. Die Vietnamesin spricht schlecht Deutsch und kein Englisch. Sie ist schlank und nur ca. 1,45 Meter groß. Sie wirke nicht wie ein typisches zwölfjähriges Mädchen, sondern einige Jahre älter, betont die Polizei. Auffälliges Merkmal sei ein Muttermal im Bereich des Kehlkopfes.

Auch auf der Facebook-Seite „Deutschland findet euch“ wurde der Vermisstenaufruf der Oberpfälzer Polizei veröffentlicht. Die Resonanz darauf war – wie immer bei solchen Beiträgen – enorm. Mehr als 250 Mal wurde der Post geteilt. Auf Mittelbayerische.de verteilten sogar knapp 430 User die Nachricht weiter. Bislang verliefen alle Versuche ins Leere. Niemand hat Thi Chung Nguyen gesehen.