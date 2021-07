Anzeige

Kriminalfall Amberg: Obduktionsergebnis liegt vor In dem Fall des an einer Stichverletzung verstorbene Pflegeheimbewohners wird weiterhin bei der Kripo ermittelt.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Die Spurensicherung am Ort des Geschehens. Der Fall hatte am Montag für Aufregung in Amberg gesorgt. Foto: Martin Kellermeier

Amberg.Der 92-jährige Pflegeheimbewohner, der am Montag mit einer Stichverletzung im Heilig-Geist-Stift in Amberg aufgefunden wurde, ist in der Rechtsmedizin in Erlangen obduziert worden. Die Untersuchung erbrachte nun Erkenntnisse, die in eine eindeutige Richtung zeigen.

