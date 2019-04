Justiz Amberg: Prozess gegen vier Asylbewerber Das Amtsgericht hat die Anklage wegen der Prügelattacke im Dezember zugelassen. Vor allem ein 17-Jähriger rastete aus.

Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Am Bahnhof Amberg begannen die Attacken. Foto: Armin Weigel/dpa

‚Amberg.Das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Amberg hat das Hauptverfahren gegen vier junge Asylbewerber zugelassen, die am 29. Dezember 2018 in Amberg wahllos auf Menschen einprügelt haben sollen. Der Prozess beginnt am 23. April und ist zunächst auf zehn Verhandlungstage festgesetzt, weitere 15 Termine wurden vorsorglich eingeplant, teilte das Amtsgericht in einer Pressemitteilung mit.

Die einzelnen Taten

Die Staatsanwaltschaft wirft den drei afghanischen und dem iranischen Angeklagten, die zum Tatzeitpunkt zwischen 17 und 19 Jahre alt waren, vor, mit Tritten, Ohrfeigen, Kopfstößen und verbalen Attacken insgesamt 21 Menschen bedroht und 15 von ihnen auch verletzt zu haben. Die Prügelattacken nahmen laut Pressemitteilung gegen 18.40 Uhr auf dem Bahnhofsgelände ihren Anfang mit einer Beleidigung, die einer der Angeklagten gegen eine Person richtete. Dessen Begleitung habe ihn daraufhin zur Rede gestellt und sei deshalb von demselben 17-jährigen Tatverdächtigen mit dem Fuß in den Bauch getreten worden. Der 18-jährige Iraker habe den 17-Jährigen ermutigt, auch das zunächst nur verbal bedrohte erste Opfer zu schlagen, was dieser dann auch in Form einer Ohrfeige tat. Vor dem Bahnhofsplatz wurde dann laut den Ermittlungen auch der Iraker gewalttätig und versetzte einer Personen einen Kopfstoß gegen die Nase und einem weiteren einen Faustschlag auf das linke Auge. Dessen Helfer schlug er dann erneut mit der Faust ins Gesicht, weshalb sich daraus eine regelrechte Schlägerei entwickelte, an der drei der Asylbewerber auf ein Opfer einschlugen und traten. Die Auseinandersetzung zwischen drei Angeklagten und diesem Opfer setzte sich dann in der Bahnhofstraße mit weiteren Schlägen fort. Danach verschwanden drei der jetzt Angeklagten für eineinhalb Stunden im Bereich des Stadtgrabens und tranken dort mit anderen Personen Alkohol.

Gegen 20.30 kam es dann laut der Pressemitteilung zu weiteren Auseinandersetzungen, die wieder mit einer Beleidigung begannen. Ausgelöst wurden sie wieder dem 17-jährigen Afghanen. Ihm kam der 19-jährige Mitangeklagte zur Hilfe und schließlich traten und schlugen alle mutmaßlichen Täter gemeinsam auf dieses Opfer ein. Als vier Personen zur Hilfe eilten, wurden auch sie mit Fäusten traktiert. Als die Opfer flüchteten, wurden sie verfolgt, konnten sich bis auf eine Person in den Schnellimbiss am Bahnhof retten. Das vierte Opfer wurde eingeholt, zu Boden geworfen, mit Fäusten traktiert, schließlich schlugen die Täter ihm eine leere Bierflasche auf den Hinterkopf. Eine weitere Person wurde angegriffen, ebenso deren Helfer, Wieder traktierten die Angeklagten sie mit Fäusten, bis sie zu Boden gingen.

Gegenwehr bei Festnahme

Doch noch immer waren die Attacken nicht zu Ende. Als sie ein früheres Opfer wiederentdeckten, gingen drei der Asylbewerber erneut auf die Person los. Bei der Verfolgung trat ein Angeklagter auf ein Fahrzeug ein. Gegen 20.55 Uhr kam es zu weiteren Auseinandersetzungen in der Bahnhofstraße, wenige Minuten später wurden die vier Jugendlichen in der Oberen Nabburger Straße festgenommen. Dabei beleidigten sie eine Polizeibeamtin, schlugen in Richtung eines Polizeibeamten. Der 17-jährige Afghane musste daraufhin zu Boden gebracht und fixiert werden, was er zu verhindern versuchte. Der 19-jährige Afghane stieß zudem Beleidigungen gegen die Polizeibeamten aus.

Den Ermittlungen zufolge waren alle vier Angeklagten zum Tatzeitpunkt alkoholisiert und drei von ihnen hatten auch Drogen konsumiert. Den jungen Männern drohen nach Jugendstrafrecht Haftstrafen von bis zu zehn Jahren.