Soziales Amberg wird Bayerns Pflegemetropole Gleich zwei Minister gaben den Startschuss für das neue Landesamt, das künftig das Landespflegegeld auszahlen wird.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Gleich zwei Minister –Finanzminister Albert Füracker (l.) und Gesundheitsministerin Melanie Huml – verkündeten am Freitag den Startschuss für das neue Landesamt für Pflege. Foto: Stöcker-Gietl

Amberg.Erst vor drei Wochen hat Ministerpräsident Markus Söder seine Pläne für ein bayerisches Pflege-Paket vorgestellt, jetzt beginnt bereits die Umsetzung. Am Freitag gaben Gesundheitsministerin Melanie Huml und Finanzminister Albert Füracker (beide CSU) den Startschuss für den Aufbau eines Landesamtes für Pflege, das in Amberg errichtet wird. Für die Stadt ist es nach dem kompletten Abzug der Bundeswehr eine gute Nachricht. „Um es mit den Worten meiner Kinder zu sagen: Wir freuen uns wie ein Schnitzel“, sagte Oberbürgermeister Michael Cerny bei der Begrüßung der beiden Minister im Rathaus. Der Oberpfälzer Füracker hatte bei Söder persönlich um den Sitz in Amberg geworben.

Das neue Landesamt soll im Endausbau rund 350 Arbeitsplätze schaffen. Die zunächst vorrangige Aufgabe der Behörde wird die Bewilligung und Auszahlung des Landespflegegeldes sein. Noch im Mai können Anträge gestellt werden, versprach Huml. Ab September sollen Pflegebedürftige in Bayern 1000 Euro pro Jahr zusätzlich erhalten. Insgesamt gibt es in Bayern etwa 360 000 Anspruchsberechtigte auf das neue Landespflegegeld. Auf rund 400 Millionen Euro schätzt der Freistaat Bayern die jährlichen Ausgaben. „Das ist gut investiertes Geld, weil es direkt zu den Pflegenden und ihren Familien geht“, sagte Huml. Sie betonte, dass die Anträge auf unbürokratischem Weg gestellt werden könnten und lediglich an zwei Bedingungen geknüpft seien. Die Antragsteller müssen nachweisen, dass sie mindestens in Pflegegrad 2 eingestuft sind und zudem müssen sie ihren Wohnsitz in Bayern haben.

1500 neue Pflegeplätze

Weitere 60 Millionen Euro jährlich werden laut Huml ab 2019 in die Schaffung von 1000 neuen stationären Pflegeplätzen fließen. „Da wäre mein Wunsch, dass wir eine Art Pflegequartiere schaffen.“ Auch 500 neue Plätze in der Kurzzeitpflege sollen entstehen, um mehr Entlastung für pflegende Familien zu gewährleisten. Das neu geschaffene Landesamt wird zudem Aufgaben im Bereich der Hospiz- und Palliativversorgung, der Demenzstrategie und im Bereich Ehrenamt in der Pflege übernehmen.

Dafür wird der Standort Amberg ab Sommer sukzessive ausgebaut. Das Landespflegegeld soll aber noch vor der Landtagswahl im Oktober erstmals bei den Pflegebedürftigen ankommen, weshalb das Finanzministerium dem Gesundheitsministerium nicht nur finanziell unterstützend unter die Arme greifen wird, sondern auch bei der raschen Umsetzung. Beamte aus den Ministerien, die bis zur Schaffung der neuen Arbeitsplätze diesen Nebenjob übernehmen, sollen pro bearbeitetem Antrag zwei Euro erhalten. Dies soll gewährleisten, dass die Anträge schnellstmöglich erfasst und bearbeitet werden.

In Amberg ist man schon auf Standortsuche für das neue Landesamt. „Zunächst wohl übergangsweise zur Miete“, sagte OB Cerny. Rund 50 Mitarbeiter sollen in Amberg starten, danach wird sich die sogenannte Mittelbehörde des Gesundheitsministeriums nach und nach vergrößern. „Ich glaube, den Menschen in der Region ist noch gar nicht so bewusst, welche Vielfalt an attraktiven Arbeitsplätzen da zu uns kommt“, so Cerny. Sowohl Beamte der zweiten bis vierten Qualifizierungsebene als auch Angestellte werden gesucht. „Vom erfahrenen Verwaltungsbeamten bis zum jungen Absolventen eines Pflegestudiengangs“, skizzierte Huml die Bandbreite.

Aufbau einer Pflegeinfrastruktur

Amberg werde zu Bayerns Pflegemetropole, in der eine zukunftsfähige Pflegeinfrastruktur aufgebaut werde, versprach die Gesundheitsministerin. Ihr Kabinettskollege Füracker sieht in diesem Projekt erneut auch Bayerns Willen zur Stärkung des ländlichen Raums. „Wir reden nicht nur in Bayern, wir kümmern uns auch um die Anliegen der Bürger vor Ort. Da brauchen wir keine Belehrungen von anderen Parteien.“

