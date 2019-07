Krankheiten Amerikanische Faulbrut bei Bienen ausgebrochen Nach dem Ausbruch einer Bienenseuche im niederbayerischen Landkreis Regen hat das Veterinäramt dort einen Sperrbezirk für die Insekten eingerichtet.

Honigbienen sitzen auf Bienenwaben. Foto: Cindy Riechau

Regen.Innerhalb eines Umkreises von einem Kilometer um den Fundort in der Stadt Regen seien alle 50 amtlich bekannten Bienenvölker auf die Amerikanische Faulbrut untersucht worden, teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Die Ergebnisse lägen voraussichtlich in ein bis zwei Wochen vor, dann werde über das weitere Vorgehen entschieden. Der für Bienenvölker hochansteckende und tödliche Keim ist für Menschen ungefährlich. Imker müssen Verdachtsfälle dennoch den Veterinärämtern mitteilen.