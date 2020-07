Anzeige

Tiere Amerikanische Natter schlängelt sich durch Schwaben Im schwäbischen Lauingen (Landkreis Dillingen) hat eine ein Meter große Schlange für Aufregung gesorgt.

Mail an die Redaktion Eine Kornnatter in ihrem Terrarium. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Lauingen.Polizisten konnten die amerikanische weiße Kornnatter, die sich in einem Gebüsch vor einem Mehrfamilienhaus versteckt hatte, mit einem Eimer fangen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, wurde das am Vortag eingefangene Tier zu einem Reptilienexperten gebracht. Wo die Natter herkam, ist bislang nicht bekannt. Kornnattern sind nicht giftig.