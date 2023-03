Attentäter Amoktäter in Hamburg aus Memmingen und Student in München Der Amoktäter von Hamburg stammt aus dem bayerischen Memmingen. Studiert habe er in München, sagte der Leiter des Staatsschutzes Hamburg, Thomas Radszuweit, am Freitag bei einer Pressekonferenz. Seit 2015 ist er dpa-Informationen zufolge in Hamburg gemeldet, aufgewachsen ist er demnach in Kempten im Allgäu.

Mail an die Redaktion Blumen liegen im Stadtteil Alsterdorf vor dem Eingang zu einem Gebäude der Zeugen Jehovas. Foto: Daniel Bockwoldt/Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg.Am Donnerstagabend hatte der Mann gegen 21.00 Uhr während einer Veranstaltung im Gebäude der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Alsterdorf um sich geschossen. In der Folge hatte es acht Tote gegeben, darunter auch der Mann und ein ungeborenes Kind. Der Vorfall hatte zu einem Großeinsatz geführt. Bis in den Vormittag waren die Ermittler zur Spurensuche am Tatort unterwegs.