Medizin Amoktat von Münster stigmatisiert Kranke Prof. Rainer Rupprecht vom Bezirksklinikum Regensburg fordert mehr Aufklärung. Mediziner diskutieren beim Ostbayern-Symposium

Von Isolde Stöcker-Gietl, MZ

Mail an die Redaktion Prof. Dr. Rainer Rupprecht vom Bezirksklinikum Regensburg Foto: Zitzelsperger

Regensburg.Die Amokfahrt eines mutmaßlich psychischen kranken Mannes in Münster hat das Thema psychische Erkrankungen wieder in den öffentlichen Fokus gerückt.



Das Thema psychische Erkrankungen braucht in der Tat mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, vor allem was Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten betrifft. Nur die Art, wie es nun nach der tragischen Tat in Münster passiert, ist keinesfalls gut. Über Anlass und Ursachen der Tat kann nur unseriös spekuliert werden, denn es liegen der Öffentlichkeit meines Wissens nach keinerlei aktuelle medizinische Diagnosen des Täters vor. Für die Aufklärung über psychischen Erkrankungen wird nun der gegenteilige Effekt erzielt, dass Betroffene von der Behandlung psychischer Erkrankungen eher Abstand nehmen, um bloß nicht mit Attentätern in irgendeine Nähe gestellt zu werden.

Psychische Erkrankungen können jeden treffen. Können Sie ein paar statistische Zahlen nennen?



Innerhalb eines Jahres erkrankt bundesweit jeder dritte Mensch an einer psychischen Störung. Zu den häufigsten Erkrankungen gehören Angststörungen, Depressionen sowie Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit. Studien zeigen, dass die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen steigt, trotzdem befindet sich nur jede Fünfte mit einer psychiatrischen Diagnose in professioneller Behandlung, laut der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN).

Depressionen gelten inzwischen als eine Volkskrankheit. Gibt es vorbeugende Maßnahmen?





Eine Wunderpille gibt es natürlich nicht, aber grundsätzlich gilt es Stress zu vermeiden, regelmäßig Sport zu betreiben, sich ausgewogen zu ernähren und viele soziale Kontakte zu pflegen. Sollte eine Depression vorliegen, kann diese in der Regel gut mit Medikamenten und Psychotherapie behandelt werden.

Wie können Betroffene erste Symptome erkennen?



So unterschiedlich die Krankheiten sind, die unter dem Begriff psychischer Erkrankungen zusammengefasst werden, so unterschiedlich sind die Symptome. Machen sich Antriebslosigkeit oder schnelle Reizbarkeit bemerkbar und schränken den Alltag ein, sollte man als erste Anlaufstelle den Hausarzt zur weiteren Abklärung aufsuchen. Leider gibt es bis dato noch keine Biomarker, die eine schnelle und vor allem eindeutige Diagnose psychischer Erkrankungen erlauben, aber in diesem Bereich wird unter anderem auch an der Uni Regensburg geforscht.

Mit welchen Themen wird sich das Ostbayern-Symposium beschäftigen?



Das jährlich stattfindende Symposium spiegelt zum einen die Behandlungsvielfalt bei psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen wider und geht auch auf Erfahrungen mit neuen Behandlungsmethoden und Entwicklungen ein. Von der medbo berichten Dr. Markus Wittmann, Ärztlicher Direktor im Bezirksklinikum Wöllershof, über die Herausforderung ältere Patienten mit psychischen und somatischen Erkrankungen mit mehreren Medikamenten optimal zu behandeln, Suchtexperte Prof. Dr. Norbert Wodarz geht auf Crystal Meth ein und Dr. Peter Radlinger vom Chamer Standort berichtet über das Projekt „Betreutes Wohnen in Familien“. Aus dem Bereich der Neurologie stellt Prof. Dr. Robert Weißert neue Therapieprinzipien bei der Multiplen Sklerose vor.