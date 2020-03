Kommunen

Amtsinhaberin Carda Seidel in Ansbach abgewählt

Herbe Niederlage für Amtsinhaberin Carda Seidel in Ansbach: Die Oberbürgermeisterin (parteilos) musste sich in der Stichwahl am Sonntag ihrem Herausforderer Thomas Deffner (CSU) geschlagen geben.