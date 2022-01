Anzeige

Personalie Amtswechsel: Jonas packt's bald an Regierungspräsident Bartelt übergibt den Staffelstab. Die Liebeserklärung an die Oberpfälzer kommt mit einer Botschaft.

Von Christine Schröpf

Zur Staffelübergabe gab's auch Geschenke: (v.l.) Walter Jonas, Joachim Herrmann und Axel Bartelt.

Regensburg.Walter Jonas macht das Dutzend voll: In der Ahnenreihe der Oberpfälzer Regierungspräsidenten ist er der Zwölfte, der seit 1945 die Amtsgeschäfte übernimmt. Am Freitag war offizielle Übergabe im Spiegelsaal der Bezirksregierung in Regensburg. Innenminister Joachim Herrmann war beim Festakt dabei - und kehrte danach mit dem Wissen in die Landeshauptstadt zurück, dass die Oberpfälzer ein ziemlich großartiges Völkchen sein müssen. Bartelt packte ihm bei seinem Adieu auch eine Botschaft in Sachen Pfaffensteiner Tunnel dazu, dem Nadelöhr im Bereich der Regensburger Stadtautobahn.

