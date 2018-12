Kriminalität An falscher Tür geklingelt: Schwere Körperverletzung

Mail an die Redaktion Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/Archiv

Landshut.Auf der Suche nach einem Schäferstündchen hat ein Mann in Landshut an der falschen Tür geklingelt - und den überraschten Wohnungsinhaber anschließend schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein erheblich betrunkener 30-Jähriger am frühen Sonntagmorgen an der Wohnungstür geklingelt, weil er glaubte, dort ein Bordell vorzufinden. Nachdem ihm der 27-jährige Wohnungsinhaber klarmachte, dass es sich um eine Verwechslung handeln müsse, soll der Mann den 27-Jährigen unvermittelt aus der Wohnung gezogen und ihn mehrere Treppen hinuntergestoßen haben. Zudem soll er dem Mann gegen den Kopf getreten haben. Der 27-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe des Tatorts von einer Polizeistreife festgenommen.