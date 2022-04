Anzeige

Ex-Tennisstar Ana Ivanović: „Ich liebe es, zu packen“ Ex-Tennisstar Ana Ivanović packt nach eigenen Worten gern ihre Koffer - auspacken mag sie hingegen weniger. „Ich liebe es, zu packen, aber ich mag es nicht, auszupacken“, sagte die 34-Jährige am Dienstagabend bei den „Best Brands Awards 2022“ im Münchner Nobelhotel Bayerischer Hof. Nach zwei Jahren Pandemie genieße sie es wieder sehr, zu reisen. „Die letzten beiden Jahren waren ziemlich leise“, sagte sie. Sie freue sich, so viele Menschen zu sehen - darunter auch bekannte Gesichter. Ihr Ehemann, Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger, freute sich besonders über Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, der die Eröffnungsrede bei der Gala hielt: „Herrn Gauck hab ich 2014 in der Kabine in Rio das letzte Mal gesehen.“ Damals war Deutschland in Rio de Janeiro nach einem Sieg über Argentinien Fußball-Weltmeister geworden.

dpa

Mail an die Redaktion Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic. Foto: Matthias Balk/Matthias Balk/dpa

