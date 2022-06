Anzeige

Neustadt a.d.Waldnaab Analyse belegt: Wolf riss 13 Schafe in der Oberpfalz Ein Wolf hat Anfang Mai im Gebiet des Manteler Forsts im oberpfälzischen Landkreis Neustadt an der Waldnaab insgesamt 13 Schafe gerissen. Das habe eine genetische Analyse ergeben, teilte das Landesamt für Umwelt am Mittwoch mit. Es handele sich um einen bisher noch nicht bekannten männlichen Wolf. Er sei nicht mit den Wolfsrudeln des Manteler oder Veldensteiner Forsts verwandt.

Zwei Wolfswelpen stehen auf einem Feld. Foto: Torsten Beuster/Torsten Beuster/-/dpa/Symbolbild

Neustadt an der Waldnaab.Schäden, die Nutztierhaltern durch Wolfsrisse entstehen, könnten durch den Freistaat Bayern ausgeglichen werden. In Gebieten mit dauerhaft standorttreuen Tieren sind Maßnahmen zum Herdenschutz Voraussetzung für eine Ausgleichszahlung. Diese Maßnahmen werden in bestimmten Gebieten gefördert.