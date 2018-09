Politik Anbieter sollen Funknetz zusammen nutzen Kampf gegen Funklöcher: Freie-Wähler-Chef Aiwanger will Mobilfunkanbieter verpflichten, ihr Netz zur Verfügung zu stellen.

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger, Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern, will erreichen, dass Anbieter ohne eigenes Mobilfunknetz gegen Bezahlung das Netz eines Konkurrenten nutzen können. Foto: Lino Mirgeler/dpa

München.„Da muss was passieren, aber es muss das Richtige passieren“, sagte Hubert Aiwanger, Bayernchef der Freien Wähler. Statt Tausende neue Masten aufzustellen, müssten die Unternehmen zu sogenanntem National Roaming verpflichtet werden, forderte er. Anbieter, die in einer bestimmten Region über kein eigenes Mobilfunknetz verfügen, sollen also die Netze eines Konkurrenten gegen Entgelt nutzen können.

„Es spricht alles dafür und eigentlich nichts dagegen“, sagte Aiwanger. „Denn mehr Masten bringen mehr Ärger.“ Wenn man die Anbieter zu National Roaming verpflichte, koste dies auch viel weniger Geld.

