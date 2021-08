Anzeige

Leute Andreas Scheuer: „Ja, wir haben geheiratet“ Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat seine Lebensgefährtin Julia Reuss geheiratet.

Berlin.Das sagte der 46-Jährige im Gespräch mit dem Magazin „Bunte“. „Ja wir haben geheiratet“, bestätigte der CSU-Politiker. „Wir sind sehr glücklich und freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft.“ Dem Bericht zufolge fand die Hochzeitsfeier am vergangenen Samstag auf einer Hütte in den Berchtesgadener Alpen statt. Demnach hatte das Paar bereits 2020 heiraten wollen, die Feier wegen der Corona-Pandemie aber verschieben müssen. Für den in Passau geborenen Politiker ist es die dritte Ehe.

