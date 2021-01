Anzeige

Bildung Anerkennung ausländischer Pädagogen online statt auf Papier Die Anerkennung ausländischer Sozial- und Kindheitspädagogen ist von nun an komplett online möglich.

Mail an die Redaktion Carolina Trautner (CSU), Familienministerin in Bayern. Foto: Matthias Balk/dpa

München.Das Verfahren werde dadurch enorm erleichtert, betonte Familienministerin Carolina Trautner (CSU) am Mittwoch in München. Außerdem könnten so die dringend benötigten Fachkräfte etwa für Krippen und Kindertagesstätten sowohl aus dem EU-Ausland als auch aus Drittstaaten schneller zugelassen werden. Der Mangel an Erzieherinnen ist eines der größten Hemmnisse beim Ausbau der Kindertagesbetreuung.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-194052/2