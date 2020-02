Leute Angelika Milster rauchte vergeblich für die Rockkarriere Trotz Zigarettenkonsums ist Musical-Star Angelika Milster (68, „Cats“) mit ihren Plänen für eine Rockkarriere gescheitert.

Die Sängerin Angelika Milster bei der Fotoprobe zum Musical „Wechselspiel der Liebe". Foto: Ursula Düren/dpa

München.„Ich wollte in den Rockbands spielen und die sagten mir: Du singst zu schön. Da dachte ich mir, jetzt rauche ich ordentlich, aber das hat nicht geklappt“, sagte Milster der „Abendzeitung“ (Mittwoch) in München. Sie sei mit Underground-Musik groß geworden, „Janis Joplin war mein Ding“. In der Oper wiederum hätte sie es nicht geschafft, so Milster. „Das sage ich nicht, um anzugeben, sondern es hat mich nicht interessiert. Ich war immer die Jazz-Else.“

Auch nach einer Jahrzehnte langen Karriere hat sie nach eigenen Angaben nicht ausgelernt: „Ich gehe heute noch zum Gesangsunterricht bei Katja Beer, eine Sopranistin und eine der besten meiner Meinung nach. Das ist die Technik überhaupt.“ Vom 26. Februar bis zum 19. April ist Milster im Rosamunde-Pilcher-Musical „Wechselspiel der Liebe“ in der Komödie im Bayerischen Hof in München zu sehen.