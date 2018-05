Verbände

Angeln wird immer beliebter

In Bayern greifen immer mehr Menschen zur Angel: Die Anglerverbände verzeichneten in den vergangenen fünf Jahren einen Zuwachs von etwa 6000 Mitgliedern. Damit ist die Mitgliederzahl auf etwa 136 000 Angler gestiegen, wie der Sprecher des bayerischen Landesfischereiverbandes, Thomas Funke, in Oberschleißheim sagte.