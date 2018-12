Skispringen

Angesagtes Titisee-Springen wird in Oberstdorf nachgeholt

In Oberstdorf wird am 1. Februar einer der beiden ausgefallenen Skisprung-Wettkämpfe von Titisee-Neustadt nachgeholt. Dies teilte der Weltverband FIS am Donnerstag mit. Die Qualifikation am Freitag wird durch ein Weltcupspringen ersetzt. Auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf findet nun am 1. Februar ein Teamwettbewerb statt.