Kriminalität

Angriff mit Armbrust: Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Nach einem Armbrust-Angriff auf einen 29-Jährigen in Pfaffenhofen an der Roth (Landkreis Neu-Ulm) ist Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 41 Jahre alte Mann am Vorabend vom Garten aus auf den am Fenster stehenden 29-Jährigen geschossen. Dieser erlitt schwere Verletzungen, konnte aber noch selbst die Polizei rufen und ins Krankenhaus gebracht werden.