Kriminalität

Angriffe auf Frauen in Nürnberg: Mehr Details zur Festnahme

Nach der Festnahme eines Mannes, der in Nürnberg auf offener Straße drei Frauen niedergestochen haben soll, gibt es heute weitere Einzelheiten. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will bei einer Pressekonferenz in Nürnberg gemeinsam mit Vertretern von Polizei und Staatsanwaltschaft erste Erkenntnisse zu dem Fall bekanntgeben.