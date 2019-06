Kriminalität Angriffe auf Polizeibeamte und Randale in Asylbewerberheim In einem Asylbewerberheim in Altheim (Landkreis Landshut) sind am Samstag nach einer Schlägerei Polizeibeamte angegriffen und mehrere Fenster beschädigt worden.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens blinkt. Foto: Jens Wolf/Archivbild

Altheim.

Am Samstagabend wurden Einsatzkräfte wegen einer Schlägerei in die Unterkunft gerufen und trafen vor Ort auf einen betrunkenen Mann, der auf dem Boden liegend nach den Beamten getreten habe, teilte die Polizei mit. Ein weiterer Mann sei in drohender Haltung mit einer Glasflasche auf eine Polizeibeamtin losgegangen. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray und mit Hilfe mehrerer Beamter sei die Lage beruhigt und der Mann in Gewahrsam genommen worden.

Kurze Zeit später wurden laut Polizei Stühle durch die geschlossenen Fenster des Asylbewerberheims auf die Straße geworfen. Insgesamt fünf Fenster seien dabei zu Bruch gegangen. Eine weitere Person konnte als Rädelsführer ausgemacht werden und wurde den Angaben zufolge festgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt.