Oberbayern Anhänger löst sich bei voller Fahrt und verursacht Unfall Bei voller Fahrt hat sich der Anhänger eines Autos in Oberbayern gelöst und einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Daniel Vogl/Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Grabenstätt.Der Unfall geschah, als eine 75-Jährige am Samstagabend mit ihrem Auto mit Hänger bei Grabenstätt (Kreis Traunstein) unterwegs war. Der Anhänger löste sich bei voller Fahrt und rollte auf die Gegenspur. Dort konnte ein 18-jährige Fahrer mit seinem Auto nicht mehr ausweichen und krachte deswegen in die Leitplanke. Der junge Mann erlitt einen Schock und wurde zur Abklärung weiterer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die 75-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Beamten suchen auch nach Zeugen des Unfalls.