Migration Ankerzentren starten Betrieb Bayern setzt ein zentrales Asylprojekt von Innenminister Seehofer um: Am 1. August nehmen die Ankerzentren die Arbeit auf.

Von Sabine Dobel

Mail an die Redaktion Asyl-Einrichtungen wie hier in Manching sollen eine schnelle Abschiebung von Flüchtlingen ermöglichen.Foto: Stefan Puchner/dpa

München.Abschiebelager, Masseneinrichtungen, Ghettos – so haben kirchliche Organisationen, Flüchtlingshelfer und die Opposition die Ankerzentren kritisiert. Nach dem „Masterplan Migration“ von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sollen die Einrichtungen eine Abschiebung oder Rückführung derjenigen Migranten beschleunigen, die kein Bleiberecht haben. Während die meisten Bundesländer zögern oder vorerst gar nicht mitmachen wollen, geht das Konzept nun in Bayern an den Start.

Ab 1. August werden in allen sieben Regierungsbezirken Transitzentren oder Erstaufnahmeeinrichtungen umgewandelt. „Wir sind ein Vorbild für ganz Deutschland. Wir zeigen, wie es funktioniert, dann können es die anderen auch machen“, sagt Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Das Wort „Anker“ steht keineswegs für einen rettenden Hafen in stürmischer See. Es steht vielmehr für An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), die Bundesagentur für Arbeit, Jugendämter, Justiz- und Ausländerbehörden sollen dort vertreten sein. Kurze Wege sollen Verfahren beschleunigen. Etwa 1000 bis maximal 1500 Flüchtlinge sollen zentral untergebracht werden. Die Zahlen variieren je nach Standort. In Bayern sind das Donauwörth, Zirndorf, Regensburg, Deggendorf, Schweinfurt, Bamberg und Manching.

Schnelle Entscheidungen

„Die Ankerzentren bieten für alle Beteiligten eine bessere Perspektive, sowohl für denjenigen, der zu uns kommt, als auch für die Bevölkerung. Es wird einfach schneller entschieden, alle Beteiligten sitzen an einem Tisch“, sagt Söder. Auch mit der Umstellung von Geld- auf Sachleistungen werde erreicht, dass nur die kämen, die eine echte Bleibeperspektive haben. Das sei auch ein Signal an Schlepper und Schleuser – „die wollen wir abschrecken“.

Die Zentren sind ein zentraler Punkt in Seehofers Asylplänen, die fast zum Bruch der Koalition geführt hätten. Und eine von mehreren Maßnahmen, die Söder in Bayern – bei rückläufigen Flüchtlingszahlen – wenige Monate vor der Landtagswahl umsetzt: eine eigene Grenzpolizei, die Abschiebung in Charterflugzeugen und ein Landesamt für Migration und Rückführungen, das in Manching ebenfalls am 1. August startet.

Die Caritas sieht vor allem in Manching das „Anker“-Konzept schon umgesetzt – und hält es für verfehlt. „Unsere vielfältigen Erfahrungen in großen und kleinen Aufnahmeeinrichtungen belegen: Wenn mehrere Hundert Flüchtlinge ohne Perspektive und ohne Beschäftigung längere Zeit in großen Unterkünften auf sehr engem Raum zusammenleben müssen, führt dies unweigerlich zu Konflikten innerhalb des Zentrums und auch in der Nachbarschaft“, sagt Caritasdirektor Georg Falterbaum. „Große Anker- oder Transitzentren sind auf Exklusion ausgerichtet, schüren Aggressionen und verhindern Integration.“ Im oberbayerischen Waldkraiburg, wo rund 300 bis 400 Menschen untergebracht sind, endete im Juni ein Streit mit Tumulten und einer Messerstecherei. In der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen in Baden-Württemberg verhinderten vor einigen Monaten etwa 200 Migranten die Abschiebung eines Mannes.

Kleinere Einheiten gefordert

Auch in Manching rückt immer mal wieder die Polizei an. Mit den Abschiebungen, bei denen abgelehnte Asylbewerber abgeholt werden, schätzte Leiter Thomas Schmid die Zahl der Einsätze pro Jahr kürzlich auf 250. Ein Bewohner höre zu laut Musik, ein anderer wolle schlafen, der dritte habe getrunken. Vor Monaten brach ein Tumult bei der Taschengeldausgabe aus. Die Polizei kam, es gab Verletzte. „Wir plädieren für kleinere und dezentrale Einheiten, um die Zuflucht-Suchenden unterzubringen. Grundsätzlich fordern wir eine Lockerung der Arbeitsverbote für Flüchtlinge“, sagt Falterbaum. Die Aufenthaltsdauer in Manching liegt im Schnitt bei viereinhalb Monaten, manche Migranten sind aber laut Caritas zwei Jahre da.

