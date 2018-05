Asylpolitik „Ankerzentrum“ für Asyl in Regensburg? Innenminister Herrmann plant die neuen Flüchtlingseinrichtungen in allen Regierungsbezirken. Start noch 2018.

Von Christine Schröpf, MZ

Merken

Mail an die Redaktion Bayerns Innenminister Joachim Herrmann denkt an Anker-Zentren in allen Regierungsbezirken – voraussichtlich in bestehenden Einrichtungen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Regensburg.Auch Regensburg und Deggendorf sind potenzielle Standorte für die bundesweit geplanten „Ankerzentren“ zur Beschleunigung von Asylverfahren. Das bestätigte jetzt der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Die Einrichtungen, aus denen Asylbewerber bei einem ablehnenden Bescheid direkt in ihre Heimat zurückgeführt werden sollen, sind nach seinen Worten in jedem bayerischen Regierungsbezirk angedacht. „Ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwo eine völlig neue Einrichtung aus dem Boden stampfen. Vielmehr werden wir prüfen, ob in vorhandenen Einrichtungen, wie es sie bereits in Manching-Ingolstadt, Donauwörth, Bamberg, Regensburg, Deggendorf, Zirndorf oder Schweinfurt gibt, die notwendigen Behörden angesiedelt werden können“, sagt der CSU-Politiker. Er werde darüber in den nächsten Wochen mit den zuständigen Oberbürgermeistern und Landräten sprechen. „Klar ist: Wir wollen möglichst zügig vorankommen und noch in diesem Jahr dafür sorgen, dass alle neu ankommenden Flüchtlinge dieses Verfahren durchlaufen.“ Regensburg hat bereits zwei zentrale Flüchtlingseinrichtungen – ein so genanntes Transitzentrum und eine Erstaufnahme. Keine Angaben gab es zunächst dazu, welches davon zum Ankerzentrum umgewidmet werden könnte und wieviele Menschen dort aktuell untergebracht sind.

Maximal 1500 Menschen

Die neuen Zentren sollen mit maximal 1500 Asylbewerbern belegt sein. Bayern werde das als Richtwert zugrunde legen, sagt Herrmann. „Die Erfahrungen haben gezeigt, dass es schwierig wird, das vernünftig zu steuern, wenn es mehr Menschen sind.“ Es sei politische Linie, „die Herausforderungen nicht einigen wenigen Regionen aufzubürden“. Die Ankerzentren werden vom Freistaat betrieben werden und nicht vom Bund.

„Klar ist: Wir wollen möglichst zügig vorankommen und noch in diesem Jahr dafür sorgen, dass alle neu ankommenden Flüchtlinge dieses Verfahren durchlaufen.“ Bayerns Innenminister Joachim Herrmann



„Anker“ ist eine Abkürzung für Ankunft-Entscheidung-Rückführung. Dependancen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, der Ausländerbehörden und der Sozialverwaltungen werden in den Zentren vor Ort sein. „Diejenigen, die anerkannt werden, sollen so schnell wie möglich integriert werden. Diejenigen, die rechtskräftig abgelehnt werden, sollen hingegen so schnell wie möglich in ihre Heimat zurück“, sagt Herrmann. Die bayerische Staatsregierung hatte in Bamberg und in Ingolstadt-Manching in der Vergangenheit bereits ein ähnliches Modell praktiziert. „Diese Einrichtungen standen Pate für das, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde.“ Auch in der Regensburger Erstaufnahmeeinrichtungen waren Verfahrensschritte gebündelt worden.

Seehofer verspricht „Masterplan“

Die Anker-Zentren sind Teil der Koalitionsvereinbarungen in Berlin. Die Federführung für das Konzept liegt bei Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer. Er will Ende Mai/Anfang Juni seinen „Masterplan für Steuerung, Begrenzung und Rückführung“ vorstellen. „Wir sind sehr gut in der Zeit, und wir werden exakt das realisieren, was im Koalitionsvertrag steht. Ich bin da sehr vertragstreu“, hatte er bereits Anfang der Woche betont. Die CSU sieht sich im bayerischen Landtagswahlkampf in der Asylpolitik unter Druck. In der Partei wirkt die 38,8-Prozent-Niederlage bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 bis heute nach.

Die Oberpfälzer Bezirkshauptstadt bald Standort eines Ankerzentrums? Die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) wartet nun auf Informationen. „Mir ist noch nicht ganz klar, wie sie ausgestaltet sein sollen.“ Sie verhehlt nicht grundsätzliche Skepsis. „Ausgesprochen problematisch finde ich die Aufteilung in Menschen mit und ohne Bleibeperspektive. Ob mit oder ohne Bleibeperspektive: Es sind Menschen und sie haben Anrecht auf eine menschenwürdige Behandlung.“

Maltz-Schwarzfischer hält zügige Asylverfahren für richtig, verweist aber auf die Realitäten in der Praxis. Es gebe zudem „zahlreiche Rückführungshindernisse“. Hintergrund ist, dass die Herkunft der Asylbewerber zum Teil schwer feststellbar ist und einige Heimatländer die Aufnahme verweigern. Das könne den Unterbringungszeitraum abgelehnter Asylbewerber auf Jahre ausdehnen, sagt Maltz-Schwarzfischer. „Das Problem ist, dass diese Menschen warten – ohne Tagesstruktur und ohne Beschäftigung.“ Sie wisse aus dem Regensburger Transitzentrum, dass auch dort inzwischen die Spannungen stiegen. Eine Kapazität für maximal 1500 Menschen sieht sie im übrigen weder im Transitzentrum mit rund 800 Plätzen noch in der Erstaufnahme mit rund 600 Plätzen.

„Ob mit oder ohne Bleibeperspektive: Es sind Menschen und sie haben Anrecht auf eine menschenwürdige Behandlung.“ Die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer



Die Regensburger SPD-Stadtverbandsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Margit Wild knüpft an die mögliche Umwandlung einer bestehenden Einrichtung klare Bedingungen. Sie erinnert Herrmann daran, dass die SPD-geführte Stadtspitze der Staatsregierung bei der Unterbringung von Flüchtlingen bereits in der Vergangenheit stark entgegenkommen sei. Asylbewerber seien durch Fluchterlebnisse oft traumatisiert. In einem Ankerzentrum müssten für sie die nötigen Betreuungsangebote bereit stehen. „Es dürfen keine Abschreckungslager werden“, sagt Wild. Auf die Bedürfnisse von Kindern sei besonders zu achten. Sie bräuchten Förderung, Unterstützung und Rückzugsräume. Wild fürchtet, dass sie erneut traumatisiert könnten, wenn sie Zeuge von Abschiebungen werden.

Klare Kritik der Grünen

Der Regensburger Grünen-Abgeordnete Jürgen Mistol kritisierte die Pläne des Innenministeriums deutlich. „Wir Grünen sind klar gegen diese Transitzentren.“ Abgelehnte Asylbewerber seien dort unter Umständen auf unabsehbar lange Zeit untergebracht, sagt er auch er. Die betroffenen Menschen lebten in Ankerzentren ohne Perspektive. „Es finden auch keine Integrationsmaßnahmen statt.“ Je mehr Menschen in Ankerzentren untergebracht seien, umso mehr erhöhe sich das denkbare Gewaltpotenzial. Mistol verweist auf entsprechende Warnungen der Gewerkschaft der Polizei. „Die Polizeivertreter wissen, was auf sie zukommt.“

Weitere Nachrichten aus der bayerischen Landespolitik lesen Sie hier!