Prozesse Ankläger und Verteidiger: Teil des NSU-Prozesses abtrennen Nach monatelangen Verzögerungen steht der Münchner NSU-Prozess möglicherweise vor einem Scheidepunkt: Sowohl die Bundesanwaltschaft als auch ein Anwalt des mutmaßlichen Terrorhelfers Ralf Wohlleben beantragten am Dienstag, das Verfahren gegen den Mitangeklagten André E. abzutrennen. Bundesanwalt Herbert Diemer warf E.s neuem Anwalt Daniel Sprafke vor, das Verfahren „bis zum Sankt-Nimmerleinstag“ verzögern zu wollen. „Das kann so nicht weitergehen“, sagte Diemer.

Die Angeklagte Beate Zschäpe sitzt am im Gerichtssaal im Oberlandesgericht neben ihrem Anwalt Mathias Grasel. Foto: Peter Kneffel/Archiv

München.Auslöser für die neue Debatte waren neue Beweisanträge Sprafkes. Am Dienstag vernahm das Münchner Oberlandesgericht auf seinen Antrag hin überraschend einen Zeugen, mit dem E. ein Stück weit aus der Defensive kommen wollte. Dieser konnte sich aber nicht an Zeitpunkt und Details eines bestimmten Treffens mit E. erinnern. Anschließend kündigte Sprafke einen weiteren Beweisantrag an - woraufhin Diemer und Wohllebens Anwalt Olaf Klemke die Abtrennung des Verfahrens gegen E. beantragten. Wie sich das Gericht verhält, war zunächst unklar - es zog sich zunächst zu Beratungen zurück. Der seit langem geplante Beginn der Verteidiger-Plädoyers verzögerte sich damit weiter.

Hauptangeklagte ist die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe. Die heute 43-Jährige soll eines von drei gleichberechtigten Mitgliedern des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ gewesen sein und nach dem Willen der Anklage als Mittäterin an sämtlichen Verbrechen der Gruppe bestraft werden. Dazu zählen zehn Morde, neun davon aus rassistischen Motiven. Auf der Anklagebank sitzen neben Zschäpe, Wohlleben und E. noch zwei weitere Mitangeklagte.