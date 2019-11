Flüchtlinge Anklage fordert zehn Jahre Haft nach Aufruhr in Ankerzentrum Im Prozess um einen Aufruhr im Ankerzentrum Bamberg hat die Staatsanwaltschaft für den mutmaßlichen Haupttäter eine Haftstrafe von zehn Jahren gefordert.

Mail an die Redaktion Einsätzkräfte sind in der Nacht am Ankerzentrum zu sehen. Foto: Ferdinand Merzbach/dpa/Archivbild

Bamberg.Der 23-Jährige sei der Hauptagitator der Randale vom vergangenen Dezember gewesen und für die Eskalation verantwortlich, sagte Staatsanwalt André Libischer am Donnerstag vor dem Landgericht Bamberg. Für den zweiten Hauptbeschuldigten verlangte er die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, weil dieser infolge einer hirnorganischen Schädigung und seiner Alkoholisierung zur Tatzeit „nicht ausschließbar schuldunfähig“ gewesen sei.

Insgesamt vier Angeklagte sind wegen schwerer Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Asylbewerber aus Eritrea im Alter zwischen 21 und 28 Jahren sollen in der Nacht zum 11. Dezember vergangenen Jahres in der Aufnahmestation für Flüchtlinge nach einem Streit um zu laute Musik Steine und Eisenstangen auf Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und Polizeibeamte geworfen haben. Danach gingen mehrere Matratzen in Flammen auf. Durch das Feuer brannten eine Wohnung und der Dachstuhl des Gebäudes aus. 15 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen erlitten Rauchgasverletzungen. Für einen Bewohner bestand laut Anklage Lebensgefahr. Insgesamt entstand ein Schaden von 135 000 Euro.

Ein weiterer Angeklagter soll aus Sicht der Staatsanwaltschaft wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt werden, der vierte Angeklagte sei freizusprechen, weil ihm keine Beteiligung an dem Aufruhr nachzuweisen sei.

Der Verteidiger des Hauptangeklagten plädierte auf eine dreijährige Freiheitsstrafe. Die ihm zu Last gelegte Brandstiftung sei ihm nicht nachzuweisen.