Justiz Anklage gegen Ingolstadts Ex-OB Dem CSU-Politiker wird Bestechlichkeit vorgeworfen. Er soll den Verkauf von Flächen und einem Gebäude beeinflusst haben.

Merken

Mail an die Redaktion Ingolstadts ehemaliger Oberbürgermeister Alfred Lehmann (CSU) soll zwischen 2010 und 2013 den Verkauf städtischer Flächen und einem Gebäude beeinflusst haben. Foto: David Ebener/dpa

Ingolstadt.Wegen des Verdachts der Untreue und der Bestechlichkeit hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den ehemaligen Oberbürgermeister von Ingolstadt erhoben. Sie wirft dem CSU-Politiker Alfred Lehmann vor, zwischen 2010 und 2013 den Verkauf von städtischen Flächen und einem Gebäude beeinflusst und dabei wirtschaftliche Vorteile in insgesamt sechsstelliger Höhe erhalten zu haben. Lehmann war von 2002 bis 2014 Oberbürgermeister von Ingolstadt. Auch gegen zwei Käufer der Flächen wurde in dem Zusammenhang Klage erhoben, wie die Staatsanwaltschaft Ingolstadt am Freitag mitteilte. Der Prozess gegen Lehmann wird vor dem Landgericht Ingolstadt geführt werden, falls die Strafkammer die Anklage zulässt. (dpa)

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier!