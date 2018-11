Finanzen

Anklage gegen P&R-Gründer wird wohl im Frühjahr erhoben

Nach der milliardenschweren Pleite der Container-Investment-Firma P&R will die Staatsanwaltschaft München I voraussichtlich Anfang des neuen Jahres Anklage gegen den Firmengründer Heinz R. erheben. Das hat eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag mitgeteilt. Der frühere Geschäftsführer sitzt demnach noch immer in Untersuchungshaft.