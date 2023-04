Bayern Anlaufstelle für Opfer von Missbrauch und Gewalt geplant

Der Freistaat plant eine zentrale Anlaufstelle für Opfer von Missbrauch und Gewalt. Das kündigte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) am Dienstag in München an. „Wir haben ein dichtes, flächendeckendes Hilfenetz in ganz Bayern. Dazu planen wir jetzt beim Zentrum Bayern Familie und Soziales eine zentrale Anlauf- und Lotsenstelle für alle Fälle von Missbrauch und Gewalt einzurichten, um die bestehenden Hilfsangebote zielgerichtet zu vermitteln“, teilte Scharf mit. Betroffene könnten sich direkt an diese Stelle wenden. „Opfer sexuellen Missbrauchs sind nicht alleine! Die neue Lotsenstelle zeigt die bestehenden Hilfsangebote schnell und konkret auf“, sagte Scharf weiter.

dpa