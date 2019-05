Auktion

Anleihe aus dem Jahr 1623 versteigert

Eine Anleihe der ältesten Aktiengesellschaft der Welt ist am Samstag in Würzburg versteigert worden: Das Wertpapier der Niederländischen Ostindien-Kompanie aus dem Jahr 1623 kam für 46 000 Euro unter den Hammer, wie das Historische Wertpapierhaus in Würzburg mitteilte.