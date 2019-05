Tennis Anna-Lena Friedsam folgt Barthel ins Tennis-Achtelfinale Anna-Lena Friedsam ist beim Damen-Tennisturnier in Nürnberg als zweite deutsche Spielerin ins Achtelfinale eingezogen.

Nürnberg.Die 25-Jährige aus Andernach besiegte am Dienstag bei leichtem Regen die Rumänin Irina-Camelia Begu auf dem Center Court mit 4:6, 6:3 und 6:3. Exakt zwei Stunden dauerte das Match, in dem Friedsam mit einem Break zum 5:3 im zweiten Satz die Wende zum Erfolg einleiten konnte.

Am ebenfalls verregneten Montag hatte Fedcup-Spielerin Mona Barthel bei dem mit 250 000 US-Dollar dotierten WTA-Turnier ihre erste Partie gegen Paula Ormaechea aus Argentinien ebenfalls in drei Sätzen für sich entschieden. Friedsam könnte in der zweiten Runde auf Andrea Petkovic treffen, die wie Sabine Lisicki und Qualifikantin Jule Niemeier ihr Auftaktspiel auch noch am Dienstag bestreiten sollte.