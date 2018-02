Paralympics Anna Schaffelhubers extremste Jahre Die gebürtige Regensburgerin scheffelte in Sotschi fünf Mal Gold: In Pyeongchang ist Anna Schaffelhuber wieder Topfavoritin.

Von Claus-Dieter Wotruba

Anna Schaffelhuber will in Pyeongchang endgültig mit Sotschi abschließen.

Regensburg.Vor acht Jahren saß die kleine Anna Schaffelhuber mit noch nicht einmal 18 Jahren in Bayerbach zum ersten großen Interview am Tisch. Seither ist gefühlt so viel passiert wie in einem ganzen Menschenleben.



Das stimmt. Es gab so viele lebensprägende Momente seither. Ich fühle trotz der acht Jahren Zugehörigkeit zum A-Team aber nicht wie die Alte, ich fühle mich immer noch relativ jung. Aber es liegt viel Erfahrung dazwischen – und jedes Mal waren die Spiele anders.

Wie anders denn?



Jede Herangehensweise war anders. Ich hatte nie die gleiche Ausgangssituation. Ich war 2010 die Junge, die nach Vancouver gefahren ist. Da habe ich geschnuppert, hatte aber eine klare Medaillenchance. Dann fährst du 2014 als Topfavoritin nach Sotschi.

Die Rolle haben Sie mit fünfmal Gold auch nicht schlecht gespielt.



Stimmt. Und vier Jahre drauf ist es wieder anders.

Wie ist es denn 2018 vor Pyeongchang, wo es ab 8. März losgeht?



Auf der einen Seite bin ich schon wieder Topfavoritin. Dennoch ist es für mich diesmal anders als damals. Vor Sotschi hatte ich noch keine Goldene. Da war das mein großes Ziel. Jetzt habe ich alle Medaillen schon daheim. Ich spüre auf der einen Seite den Erwartungsdruck, der rundum herrscht – auch den von mir. Das ist aber nicht so krass wie der von außen.

Anna Schaffelhuber: Alles begann 2010 Die in Regensburg geborene Anna Schaffelhuber ist seit 2010 im Spitzenbereich. Sie gewann damals in Vancouver mit Bronze im Super-G in ihre erste paralympische Medaille. Die Abfahrt durfte sie in Kanada damals nicht fahren, weil sie noch nicht 18 war.

In Sotschi 2014 erfüllte sich die 25-Jährige ihren Goldtraum – und zwar gleich fünfmal mit Siegen bei allen Starts.

2017 wurde Schaffelhuber zum fünften Mal nach 2011, 2013, 2014 und 2015 zur „Behindertensportlerin des Jahres“ in Deutschland gewählt. 2015 war sie auch Weltbehindertensportlerin. 2014 ehrte sie auch die Mittelbayerische als „Ostbayerns Sportlerin des Jahres“.

Bei Weltmeisterschaften hat Schaffelhuber bei vier Veranstaltungen seit 2011 19 Medaillen gewonnen (9 x Gold, 7 x Silber, 3 x Bronze).

Die Monoskifahrerin Schaffelhuber ist eben fix als Medaillenlieferantin eingeplant.



Jeder sagt: Mei, das muss sie jetzt wieder bestätigen. Ich mag nicht sagen, ich kann da verlieren. Ich kann sicher nur an Erfahrung gewinnen. Zumindest versuche ich, es so zu sehen. Wenn man es nur aus der Medaillensicht sähe, wird es verdammt schwer sein, Sotschi zu wiederholen. Da bin ich realistisch genug, dass das wohl nicht passieren wird. Andererseits nimmt mir Sotschi keiner mehr. Die Medaillen habe ich für immer. Meine Geschichte habe ich schon geschrieben.

Ehrgeiz ist eine Ihrer hervorstechenden Eigenschaften: Muss eine Anna Schaffelhuber wirklich noch irgendetwas bestätigen?



Bis Anfang der Saison habe ich das noch so gesehen. Ich habe die vergangenen vier Jahre extrem mit Sotschi verglichen. Aber das war das Überjahr: Ich habe alle Weltcups gewonnen und es ließ vom ersten Trainingstag an. Die Saison war es wieder krass. Irgendwann habe ich für mich lernen müssen, ruhig zu bleiben. Meine Karte der Vorgeschichte kann ich zu meinem Nachteil verwenden, aber auch zu meinem Vorteil machen, indem ich sage, die anderen müssen abliefern und ich möchte die Spiele genießen. Wie mir das von der Hand geht, muss sich zeigen. Aber es wird Zeit, dass es kommt.

Von Korea kriegt ihr wahrscheinlich nicht viel mit.





Dadurch, dass ich mit fünf Starts extrem eingebunden bin, wahrscheinlich nicht. Ich bin am ersten und allerletzten Tag im Einsatz. Wenn mal ein freier Tag drin ist, wird man den für ein paar Trainingsfahrten nutzen. Wenn es doch klappen würde, würde ich mir gerne mal Biathlon anschauen. Das würde mich riesig freuen.

Und in vier Jahren sind dann alle im weltberühmten Wintersportort Peking zu Gast.



Es ist extrem schade, dass ich nie Spiele in Europa hatte. Ich bin aber extrem froh, dass ich in Vancouver schon dabei war. Ich war also zumindest schon mal bei Spielen, wo ein Hype herrschte. Das war eine ganz andere Stimmung. Die Kanadier waren mit Herzblut dabei, das war eine große Party. Die Russen haben tolle Spiele auf die Beine gestellt – organisatorisch hat das extrem gut funktioniert, die Leute waren nett. Aber die Russen sind von Haus aus nicht so herzlich und überschwänglich wie die Kanadier – und Skifahren stand nicht so hoch im Kurs. Das merkst du. In Korea wird das noch krasser sein.

Wie weit denkt eine Anna Schaffelhuber noch? Nach Sotschi hätte sie 2014 ja schon sagen können: Mehr geht nicht.



Das habe ich da auch tatsächlich überlegt, weil ich wusste, dass ich medaillenmäßig nur verlieren kann. Ich hatte aber noch im Hinterkopf, dass mir Abfahrtsgold bei der WM gefehlt hat – das habe ich inzwischen auch. Und ich wusste, dass ich schneller und besser fahren kann. Deswegen habe ich weitergemacht. Aktuell geht meine Planung bis Korea und ich bin mir sehr sicher, dass ich auf alle Fälle die WM 2019 fahren werde. Aber ich muss jetzt endgültig mal mit Sotschi abschließen. Die letzten vier Jahre waren bisher die extremsten in meinem Leben.

Sie sind das Gesicht des Behindertensports, waren überall: Ehrungen, Empfänge usw usw. Haben Sie ihre Präsenz runtergeschraubt?



Ja, weil man das nicht lange durchhält. Vor allem das Jahr danach. Nach der WM 2015 brauchte ich ein Break. Deswegen bin ich 2016 nur 40, 50 Pozent der Weltcup-Saison gefahren. Ich hatte die Freude am Rennenfahren verloren, aber das kam wieder. Aber ich habe ja viel gearbeitet, um in der Position zu sein. Deswegen ist es eher motivierend.

Können Sie wegen dieser Position etwas bewirken?



Was mich freut, ist, dass wenn ich irgendwo bin, der ganze Sport in der Öffentlichkeit ist. Der paralympische Sport geht in eine extrem gute Richtung – auch wenn man ihn noch viel attraktiver und präsenter machen kann. Und: Der paralympische Sport hat eine Vorreiterrolle, was den Alltag von einem Rollstuhlfahrer betrifft – und das möchte ich bewusst nutzen.

Da hat sich in acht Jahren auch viel verändert.



Extrem viel. Der ganze Sport hat sich extrem entwickelt, auch die Berichterstattung. Es hat sich etwas getan, auch wenn man keine Quantensprünge erwarten darf. Im Alltag entwickelt es sich auch, aber sehr, sehr langsam. Man meint oft, dass man viel weiter ist, als es tatsächlich ist, etwa, was Barrierefreiheit angeht. Meines Erachtens sind wir in Europa im hinteren Mittelfeld.

Was macht Anna Schaffelhuber außer Skifahren? Was hat sich da in den acht Jahren getan – außer, dass Sie jetzt beim Zoll sind?



Ich habe jetzt bald meine Berufsausbildung abgeschlossen. Ich studiere nebenher ja noch. Nach Sotschi habe ich von Jura auf Lehramt umgeschwenkt. Da haben sich viele Sichtweisen verschoben. Jura interessiert mich nach wie vor, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nach meiner Karriere die trockene Arbeit eines Juristen mag. Ich habe einige Schulprojekte und eines meiner Fächer ist tatsächlich Recht. Das erste Examen habe ich 2017 nach der WM gemacht, das zweite nach Korea. Dann ist die Uni abgehakt.

Schauen wir acht Jahre voraus? Wo ist Anna Schaffelhuber dann?



Dann arbeitet die Anna in der Schule – vielleicht habe ich bis dahin Familie.

Was hat die Anna dann noch mit Sport zu tun?



Gute Frage (überlegt). Weiß ich nicht. Das muss ich auf mich zukommen lassen. Ich kann mir schon vorstellen, in so einem Bereich drinzubleiben, egal ob Vorträge, Medien, Fernsehen. Nur als Trainer sehe ich mich nicht.

Es wäre schade, wenn so prägende Gesichter verschwinden?



Trainer bin ich zum einen vom Typ her nicht. Zudem freue ich mich gerade drauf, dass ich nach meinem Karriereende ein normales Leben habe, viel mehr daheim bin, ein Wochenende habe. Als Trainer ginge das wieder nicht.

Langweilig wird es sicher nicht.



Ich habe im Kopf eine lange Liste.

Das klingt wie bei einem Rentner, nicht nach einer 25-Jährigen.



Es sind alleine schon so viele Sportarten, die ich machen möchte. Langlauf oder Tennis stehen bei mir relativ hoch im Kurs.