Polizei Ansammlung von 100 Menschen aufgelöst Am Spitzingsee musste am Sonntag die Polizei eingreifen. Die Gruppe hielt sich nicht an Hygiene- und Abstandregeln.

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Schliersee.Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln hat die Polizei am Spitzingsee im Landkreis Miesbach eine Ansammlung von etwa 100 Menschen aufgelöst. Die große Gruppe stand um einen Verkaufsstand herum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Menschen seien augenscheinlich betrunken gewesen. Außerdem hielten sie keinen Abstand ein und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Mehrere Zeugen hatten die Gruppe am Sonntagnachmittag gemeldet.

Als die Menschen die Beamten bemerkten, lief ein Großteil davon. Die Stimmung sei aufgeheizt gewesen. Viele Menschen waren demnach zudem wenig kooperativ und folgten den Anweisungen nur zögerlich. Einen Mann nahmen die Beamten für kurze Zeit in Gewahrsam, da er seine Personalien nicht preisgeben wollte.

Die Polizisten kontrollierten am Sonntag letztlich 35 Menschen. Sie müssen nun wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz mit einem Bußgeld rechnen. (dpa)