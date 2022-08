Verkehr Ansbach wird ICE-Halt an der Strecke München-Hamburg

Der Bahnhof Ansbach wird ab Dezember ICE-Halt. Pro Woche werden etwa 20 Hochgeschwindigkeitszüge der Linie München-Augsburg-Würzburg-Hamburg in der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt halten, wie die Deutsche Bahn am Dienstag in München mitteilte. Der ICE-Halt in Ansbach komme zum nächsten Fahrplanwechsel am 11. Dezember.

dpa