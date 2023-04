Extremismus Anschlag auf Synagoge: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge von Ermreuth in der Silvesternacht hat die Generalstaatsanwaltschaft München nun Anklage gegen einen 21-Jährigen erhoben. Dem Mann wird versuchte schwere Brandstiftung und Sachbeschädigung vorgeworfen, wie die Anklagebehörde am Freitag mitteilte. Die Generalstaatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben von einem rechtsextremen und judenfeindlichen Tatmotiv aus. Nun ist das Amtsgericht Bamberg am Zug.

dpa