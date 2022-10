Amateurfußball Anstieg bei Spielabbrüchen - In Bayern nicht

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat im Amateurfußball in der zurückliegenden Spielzeit erstmals eine Zunahme der Spielabbrüche registriert. In der Saison 2021/22 hätten die Schiedsrichter 911 Spiele abbrechen müssen, teilte der DFB am Mittwoch mit. So viele wie noch nie in einer Saison. Die über die vergangenen Jahre stabile Quote stieg von 0,05 auf 0,075 Prozent.

dpa