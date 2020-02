Fussball Ansturm auf Tickets für Klassiker Deutschland-Frankreich Die Europäische Fußball-Union könnte 710 000 Tickets für den Fußball-Klassiker zwischen Deutschland und Fußball-Weltmeister Frankreich bei der EM-Vorrunde verkaufen.

Man kann die deutsche Fahnen inmitten von unzähligen Fans sehen. Foto: picture-alliance / dpa/dpaweb /Archivbild

Nyon.Damit ist die Nachfrage für das Gruppenspiel am 16. Juni rund zehn Mal höher als die Kapazität der Münchner Arena. Das gab die UEFA am Freitag bekannt. Nur das Endspiel in London am 12. Juli war mit 714 000 Kartenwünschen etwas stärker nachgefragt.

Insgesamt gingen mehr als 28 Millionen Ticket-Anfragen für die Spiele der Endrunde in zwölf verschiedenen Ländern bei der UEFA ein, die damit die höchste Nachfrage in der EM-Historie verzeichnet. Insgesamt stehen nur 2,5 Millionen Eintrittskarten zur Verfügung. Die EM findet vom 12. Juni bis zum 12. Juli statt.