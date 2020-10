Anzeige

Gesundheit Anti-Corona-Verschärfungen in Rosenheim kommen früher Die Stadt Rosenheim geht wegen extrem hoher Corona-Infektionszahlen früher in den Quasi-Lockdown als der Rest Bayerns.

Mail an die Redaktion Ein Mann bekommt einen Nasenabstrich an der Corona-Teststation. Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild

Rosenheim.Die Regierung von Oberbayern habe die Stadt angewiesen, die landesweit ab Montag geltenden Corona-Beschränkungen bereits ab Freitag 21 Uhr in Kraft zu setzen, teilte die Kommune am Donnerstag mit. Hintergrund sei die seit drei Tagen über 200 liegende 7-Tage-Inzidenz in der Stadt.