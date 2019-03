Anti-Kinder-Manifest „völlig unpassend“

Jahrgang 1954, verheiratet, eine Tochter, ist Präsident des Deutschen Lehrerverbands. Er hat Deutsch, Geschichte, Sozialkunde und Philosophie in Regensburg studiert und leitet seit 2003 das Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf.

Verena Brunschweiger:

Jahrgang 1980, verheiratet, kinderfrei, hat Germanistik studiert und in Mediävistik promoviert. Sie unterrichtet am Albrecht-Altdorfer-Gymnasium Regensburg Deutsch, Englisch und Ethik. Die radikale Feministin fordert in „Fuck Porn! Wider die Pornografisierung des Alltags“ (Tectum 2013) zum Kampf gegen Sexismus auf. Mit „Kinderfrei statt kinderlos – ein Manifest“ (Büchner, 2019) entfachte sie eine bundesweite Debatte.