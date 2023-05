Gesundheitssystem Antibiotika-Säfte für Kinder in Bayern eingetroffen

Zur Bekämpfung des drastischen Mangels an Antibiotika-Säften für Kinder sind die ersten Lieferungen von in Deutschland nicht zugelassenen Medikamenten in Bayern eingetroffen. „Wir machen keine Experimente mit der Gesundheit der Kinder!“, betonte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), als er am Donnerstag in einer Dachauer Apotheke einer Lieferung beiwohnte. „Es geht hier um den Import von antibiotischen Säften, die zwar keine Zulassung in Deutschland haben - aber in dem Staat, aus dem sie importiert werden, rechtmäßig in Verkehr gebracht werden dürfen.“

dpa