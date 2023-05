Extremismus Antisemitische E-Mails an jüdische Institutionen geschickt

Jüdische Einrichtungen in München haben E-Mails mit antisemitischem und rechtsmotiviertem Inhalt erhalten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, enthielten die Schreiben auch „abwertende und volksverhetzende Äußerungen sowie Beleidigungen“. Die Mail ging demnach am 21. April bei den Einrichtungen ein. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte, waren mehrere Einrichtungen mit jüdischem Hintergrund adressiert, darunter auch eine Synagoge.

dpa