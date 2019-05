Religion

Antisemitismus-Beauftragter: „Keine No-Go-Areas für Juden“

In der Diskussion um das Tragen von Kippas hat der Antisemitismus-Beauftragte der bayerischen Staatsregierung, Ludwig Spaenle, vor rechtsfreien Räumen bei Gewalt gegen Juden gewarnt: „Es darf keine No-Go-Areas in Deutschland für Jüdinnen und Juden geben“, teilte er am Samstag mit.